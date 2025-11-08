Продажи электроники и одежды в РФ снизились в октябре 2025 г. на 15-17%
11:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число покупок электроники и одежды в России в октябре 2025 года снизилось накануне распродаж на 15-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Платформа ОФД».
«Россияне приготовились к распродажам „холостяка“ и „черной пятницы“. Число покупок электроники и одежды упало в октябре на 15-17%, в то время как в целом по году падало на 8%», — говорится в сообщении.
По данным аналитиков, медианная цена одежды и обуви составила 3 009 рублей, что на 5% выше уровня прошлого года. Число покупок — ниже на 17% в сравнении год к году. При этом в январе — сентябре 2025 года цена была на 5% ниже, а количество продаж снизилось на 8%.
Средняя цена электроники и бытовой техники в октябре 2025 года выросла на 7% год к году и достигла 9 259 рублей. За первые девять месяцев 2025 года цена была ниже на 3%, а число покупок на 8%.
Медианная цена товаров для дома в октябре 2025 года составила 4 476 рублей, что на 8% превышает уровень аналогичного периода 2024 года. Число покупок — ниже на 9% в сравнении год к году. В то же время, за январь — сентябрь ценник был на 6% выше, а число покупок ниже на 3%, рассказали аналитики.
НОВОСТИ
- 10:30 08.11.2025
- Украина четвертый месяц подряд недополучает деньги на закупку оружия у США
- 10:00 08.11.2025
- Официальная делегация США не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР
- 09:30 08.11.2025
- В РФ определили случаи, когда провайдерам можно обходить блокировки
- 09:00 08.11.2025
- Россия может потерять улов крупной рыбы из-за заморозки переговоров с Норвегией - СМИ
- 08:50 08.11.2025
- Венгрия получила от США исключение из санкций на поставки нефти и газа из России — Орбан
- 08:40 08.11.2025
- В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал один человек
- 08:30 08.11.2025
- За ночь сбиты 79 украинских БПЛА над регионами РФ
- 21:40 07.11.2025
- Трамп заявил, что Байден добивался войны на Украине
- 21:20 07.11.2025
- Количество дезертиров в ВСУ за октябрь стало рекордным - силовики
- 20:10 07.11.2025
- Гатчинский дворец получил в дар от итальянца картину Льва Лагорио
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать