13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 225 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 130 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 210. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено более 70 и до 510 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 235 солдат в зоне группировки «Восток» и до 70 — в зоне ответственности группировки «Днепр».