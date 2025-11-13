Культура разработки должна включать информационную безопасность, заявили в Сбере
17:10 13.11.2025
В успешной организации команды информационных технологий и информационной безопасности работают вместе, что помогает достигать общих бизнес-целей компании. Такую мысль Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, высказал в ходе сессии «ИТ или ИБ: кто в "цифре" главный? История реванша» на ИТ-форуме «Цифровые решения». Дискуссия была посвящена эффективному взаимодействию подразделений ИТ и ИБ: тому, как распределяются роли этих команд и как решаются возможные конфликты интересов.
Как отметил Кирилл Меньшов, в успешной компании ИТ и ИБ работают в одной связке. Специфика деятельности Сбера подразумевает именно такое взаимодействие. С другой стороны, добавил Кирилл Меньшов, в новейших технологиях, например, в разработке ИИ-агентов, вопросы информационной безопасности пока не имеют однозначного решения, и бизнесу необходимо научиться грамотно оценивать риски, сочетая развертывание новых сервисов с их обеспечением их надежности.
«Руководители компаний заинтересованы в том, чтобы иметь надежный, безопасный и хорошо работающий ИТ-ландшафт, – сказал Кирилл Меньшов. – Но продуктовые команды порой воспринимают это иначе — как дополнительные сложности и требования к продуктам, замедляющие разработку. Ключевую роль здесь играет зрелость продуктовых команд. А культура разработки должна включать в себя информационную безопасность как неотъемлемую часть и самого продукта, и всего процесса его создания. Только так можно работать эффективно и безопасно».
