ВС РФ освободили Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ освобожден населенный пункт Цегельное Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нечаевка в Днепропетровской области», — сообщили в военном ведомстве.