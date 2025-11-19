0
0
175
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 65 украинских БПЛА

09:00 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 65 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 18 ноября текущего года до 7:00 мск 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов: 16 БПЛА — над акваторией Черного моря, 14 БПЛА — над территорией Воронежской области, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА — над территорией Брянской области», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 19.11.2025
Президент Бразилии запретил властям использовать гендерно-нейтральные слова в документах
0
1
10:05 19.11.2025
Поведение Зеленского демонстрирует отчаяние — обозреватель Telegraph
0
59
10:04 19.11.2025
На рынок вышли телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией ГигаЧат
0
44
10:00 19.11.2025
Сделка Франции с Украиной по 100 Rafale является спектаклем — французский депутат
0
74
09:32 19.11.2025
Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе с США на своих условиях
0
121
09:20 19.11.2025
США начали обсуждать с союзниками новый план по Украине — Axios
0
146
09:05 19.11.2025
Обломками ATACMS повреждены крыши геронтологического центра и детдома в Воронеже
0
189
22:40 18.11.2025
Пекин назвал клеветой утверждения британской контрразведки об активности агентов КНР
0
674
22:00 18.11.2025
НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа — The Daily Telegraph
0
725
21:30 18.11.2025
Выставка «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» открылась в Государственном историческом музее
0
765

Возврат к списку