За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 65 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 65 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 18 ноября текущего года до 7:00 мск 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов: 16 БПЛА — над акваторией Черного моря, 14 БПЛА — над территорией Воронежской области, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА — над территорией Брянской области», — сказали там.