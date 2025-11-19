За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 65 украинских БПЛА
09:00 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 65 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 18 ноября текущего года до 7:00 мск 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов: 16 БПЛА — над акваторией Черного моря, 14 БПЛА — над территорией Воронежской области, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА — над территорией Брянской области», — сказали там.
НОВОСТИ
- 10:20 19.11.2025
- Президент Бразилии запретил властям использовать гендерно-нейтральные слова в документах
- 10:05 19.11.2025
- Поведение Зеленского демонстрирует отчаяние — обозреватель Telegraph
- 10:04 19.11.2025
- На рынок вышли телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией ГигаЧат
- 10:00 19.11.2025
- Сделка Франции с Украиной по 100 Rafale является спектаклем — французский депутат
- 09:32 19.11.2025
- Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе с США на своих условиях
- 09:20 19.11.2025
- США начали обсуждать с союзниками новый план по Украине — Axios
- 09:05 19.11.2025
- Обломками ATACMS повреждены крыши геронтологического центра и детдома в Воронеже
- 22:40 18.11.2025
- Пекин назвал клеветой утверждения британской контрразведки об активности агентов КНР
- 22:00 18.11.2025
- НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа — The Daily Telegraph
- 21:30 18.11.2025
- Выставка «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» открылась в Государственном историческом музее
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать