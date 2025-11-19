США начали обсуждать с союзниками новый план по Украине — Axios

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация начала обсуждать с европейскими союзниками США и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывается американской стороной при проведении консультаций с Россией. Об этом сообщил во вторник портал Axios.

По словам его источника из числа американских должностных лиц, Белый дом «начал информировать о новом плане европейских чиновников, а также украинцев». Как подчеркнул упомянутый источник, вашингтонская администрация видит «реальную возможность» обеспечить поддержку плана со стороны европейских стран и Киева. «Мы считаем, что сейчас хорошее время для этого плана. Обеим сторонам нужно проявить практичный и реалистичный подход», — добавил американский чиновник.

По сведениям портала, ключевую роль в работе над планом играет спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, который проводит консультации по этому вопросу со специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Как уточнили источники, ранее ожидалось, что Уиткофф в среду, 19 ноября, встретится в Турции с Владимиром Зеленским, однако спецпосланник американского лидера «отложил свою поездку». Уиткофф ранее на этой неделе в Майами обсудил упомянутый план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, говорится в публикации со ссылкой на украинского чиновника. «Мы знаем, что американцы над чем-то работают», — добавил данный чиновник.

По сведениям портала, план включает в себя четыре ключевых компонента: «мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, будущие отношения США с Россией и Украиной». Как в нем обговариваются территориальные вопросы, не уточняется.