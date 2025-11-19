0
0
88
НОВОСТИ

Продажи водки в России в январе — октябре снизились на 3,7%, коньяка — на 9,1%

11:00 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные продажи водки в России в январе — октябре 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,22 млн дал, коньяка — на 9,1%, до 10,3 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период сократились на 10,3%, до 165,24 млн дал, спиртных напитков крепостью выше 9% — на 1%, до 97,31 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 87,9%, до 1,38 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14%, до 15 млн дал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 19.11.2025
Медведев назвал успехи ВС РФ лучшим катализатором гибели киевского режима
0
31
11:20 19.11.2025
Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО
0
71
11:05 19.11.2025
Подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей мощный экономический удар — эксперт
0
103
10:35 19.11.2025
В Москве начала работу международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025
0
165
10:32 19.11.2025
ВС РФ уничтожили пусковые установки, с которых запустили ATACMS по Воронежской области
0
162
10:20 19.11.2025
Президент Бразилии запретил властям использовать гендерно-нейтральные слова в документах
0
201
10:05 19.11.2025
Поведение Зеленского демонстрирует отчаяние — обозреватель Telegraph
0
230
10:04 19.11.2025
На рынок вышли телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией ГигаЧат
0
182
10:00 19.11.2025
Сделка Франции с Украиной по 100 Rafale является спектаклем — французский депутат
0
226
09:32 19.11.2025
Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе с США на своих условиях
0
220

Возврат к списку