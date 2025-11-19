Продажи водки в России в январе — октябре снизились на 3,7%, коньяка — на 9,1%

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные продажи водки в России в январе — октябре 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,22 млн дал, коньяка — на 9,1%, до 10,3 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период сократились на 10,3%, до 165,24 млн дал, спиртных напитков крепостью выше 9% — на 1%, до 97,31 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 87,9%, до 1,38 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14%, до 15 млн дал.