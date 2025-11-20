0
GigaChat ускоряет анализ резюме и онбординг в ВЭБ.РФ

13:12 20.11.2025

Сбер совместно с ИТ-компанией «Эвотор» разработал для ВЭБ.РФ интеллектуальное ИИ-решение для автоматизации ключевых HR-процессов. Система на основе нейросети Сбера GigaChat для бизнеса сокращает время на подбор персонала и упрощает адаптацию новых сотрудников. Теперь рекрутеры тратят меньше сил на рутину, а новички быстрее входят в рабочий ритм. Решение представили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Инновационный ИИ-сервис анализирует резюме по заданным критериям: извлекает ключевые навыки, опыт и достижения кандидата, классифицирует соискателей по требованиям вакансий и оценивает соответствие компетенций профилю должности, после чего предлагает свои выводы рекрутеру.

А для поддержки новых сотрудников создан умный чат-бот, интегрированный с базой знаний компании. Он отвечает на вопросы, делится инструкциями, регламентами и корпоративными политиками, помогая новичкам ориентироваться в процессах и инструментах компании.

В основе чат-бота лежит RAG-механизм (Retrieval-Augmented Generation), который обеспечивает поиск информации в базе знаний компании. На её основе GigaChat формирует точные и связные пояснения и инструкции, интерпретирует данные резюме и поддерживает интерактивное общение.

«Мы разработали комплексное решение, которое меняет подход к управлению персоналом, – пояснил Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка. – Применение именно GigaChat позволяет оптимизировать рутинные задачи HR-специалистов, чтобы направить человеческий потенциал на решение более стратегических и креативных задач, при этом новые сотрудники, которым требуется быстро влиться в компанию и приступить к выполнению должностных обязанностей получают удобный сервис. В итоге сокращаются сроки закрытия вакансий, снижаются затраты на онбординг, а новые специалисты работают эффективнее. Такие практические кейсы применения генеративного искусственного интеллекта в корпоративной среде дают мощный толчок развития импортозамещения прикладных программных продуктов и самой технологии».

«Реализация стратегических целей ВЭБ.РФ до 2030 года требует от нас бОльших скоростей и бОльшего эффекта от усилий каждого работника, именно поэтому мы нацелены на внедрение AI-инструментов, оптимизирующих трудозатраты и повышающих эффективность, – сказал Святослав Шевалье, главный управляющий директор, руководитель блока «Люди – главное (HR–ядро ВЭБ.РФ)». – Мы сосредоточены на усилении команды первоклассными специалистами, быстром их включении в рабочие процессы. Чем короче период адаптации работника, тем скорее организация получит эффект от его работы».

