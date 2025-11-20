Начгенштаба Франции призвал французов готовиться к «потере детей» якобы для сдерживания РФ
15:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон призвал французов быть готовыми к «потере своих детей» якобы для сдерживания России.
«Если наша страна сдастся, потому что не готова принять потерю своих детей, <…> столкнуться с экономическими трудностями на фоне того, что приоритет отдается оборонному производству, то мы окажемся в опасности», — сказал военачальник, выступая на съезде мэров Франции 18 ноября. Его слова приводит телеканал TF1. Он утверждал, что у Парижа «есть все знания, вся экономическая и демографическая сила», чтобы противостоять Москве.
Как отмечает TF1, заявление главы Генштаба вызвало шквал критики со стороны политиков. Так, основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выразил полное несогласие с высказыванием Мандона. «Не его дело планировать жертвы, которые станут следствием наших дипломатических провалов и о которых его мнения не спрашивали», — написал Меланшон на своей странице в соцсети X.
Телеканал отмечает, что генерал давно придерживается такой позиции и настаивает на перевооружении страны. Ранее он заявлял, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией якобы через 3-4 года.
