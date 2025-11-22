Трамп заявил, что Зеленскому придется полюбить план США или продолжить бои
08:40 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что для Киева альтернатива американскому плану по урегулированию кризиса — продолжение боевых действий. Такую позицию он изложил в пятницу во время общения с журналистами в Белом доме.
В ответ на просьбу прокомментировать позицию Киева по американскому плану Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому «придется полюбить» его. «Если он ему не понравится, то им, видимо, придется продолжать боевые действия», — подчеркнул хозяин Белого дома.
