Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров - СМИ

09:00 Источник: РБК

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров с командой американского президента Дональда Трампа по мирному плану, пишет Axios со ссылкой на украинских чиновников.

Один из собеседников отметил, что хотя отставка Ермака поставила американо-украинские переговоры под вопрос, но она не приведет к изменению позиции Украины по завершению конфликта.

Ермак уволен с должности в пятницу, 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Утром у него прошли обыски. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть».(РБК)