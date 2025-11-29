Неясно, хватит ли отставки Ермака для разрешения политического кризиса на Украине - NYT

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может быть попыткой предотвратить вынесение вотума недоверия правительству Украины в Верховной раде. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

Издание предполагает, что ушедший в отставку Ермак, возможно, «согласился пожертвовать собой» в попытке предотвратить голосование о недоверии правительству. Однако неясно, будет ли этого достаточно для разрешения кризиса. Если вотум недоверия будет принят, кабинет министров Зеленского должен будет уйти в отставку. Газета отмечает, что ни один влиятельный лидер не призвал к отставке самого Зеленского, поскольку в период действия военного положения выборы в стране не проводятся.