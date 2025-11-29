0
0
150
НОВОСТИ

Неясно, хватит ли отставки Ермака для разрешения политического кризиса на Украине - NYT

09:10 29.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может быть попыткой предотвратить вынесение вотума недоверия правительству Украины в Верховной раде. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

Издание предполагает, что ушедший в отставку Ермак, возможно, «согласился пожертвовать собой» в попытке предотвратить голосование о недоверии правительству. Однако неясно, будет ли этого достаточно для разрешения кризиса. Если вотум недоверия будет принят, кабинет министров Зеленского должен будет уйти в отставку. Газета отмечает, что ни один влиятельный лидер не призвал к отставке самого Зеленского, поскольку в период действия военного положения выборы в стране не проводятся.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 29.11.2025
В московском регионе полноценная зимняя погода «пока не просматривается» - Видьфнд
0
42
09:30 29.11.2025
К переговорам по Украине Европу подключают только по мере надобности лишь в двустороннем формате - СМИ
0
120
09:25 29.11.2025
Экс-глава офиса Зеленского рассказал СМИ, что собирается делать после отставки
0
138
09:20 29.11.2025
Власти США приостановили рассмотрение всех прошений иностранцев об убежище
0
139
09:15 29.11.2025
Airbus отзывает «значительное количество» самолетов линейки A320, Air France отменяет вылеты этих лайнеров - СМИ
0
151
09:00 29.11.2025
Ермак подал в отставку за день до поездки в США для переговоров - СМИ
0
172
21:40 28.11.2025
Нидерланды разрабатывают план возвращения. украинских беженцев на родину
0
878
21:10 28.11.2025
Иноагенты лишины льгот и будут платить НДФЛ в размере 30%
0
887
20:45 28.11.2025
Вместо Ермака на переговорах Киев представят начальник Генштаба и секретарь СНБО
0
943
19:10 28.11.2025
На тему мирного плана по Украине публикуют много фейков - Песков
0
991

Возврат к списку