Airbus отзывает «значительное количество» самолетов линейки A320, Air France отменяет вылеты этих лайнеров - СМИ
09:15 29.11.2025
Европейская авиастроительная корпорация Airbus отзывает «значительное количество» самолетов семейства A320, находящихся в эксплуатации, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Выявлены проблемы в системах управления самолетом, отметила пресс-служба компании.
Интенсивное солнечное излучение может искажать данные, критически важные для работы управления полетом, говорится в сообщении. На воздушных судах собираются заменить программное обеспечение. Это один из крупнейших отзывов самолетов Airbus более чем за полвека, отмечает агентство.
Французская национальная авиакомпания Air France отменила 35 рейсов 28 ноября из-за проблем с самолетами A320, произведенными европейским концерном Airbus. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление авиаперевозчика. «Клиенты, которых коснулись отмены, будут уведомлены напрямую по электронной почте», — приводит канал коммюнике Air France, - пишет ТАСС.
