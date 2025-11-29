Власти США приостановили рассмотрение всех прошений иностранцев об убежище

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) временно приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. Об этом заявил глава ведомства Джозеф Эдлоу.

«USCIS приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не сможем гарантировать, что каждый иностранец пройдет максимально тщательную процедуру проверки и отбора. Безопасность американского народа всегда стоит на первом месте», — написал он в социальной сети X.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и приостановит на неопределенный срок иммиграцию людей из стран третьего мира.