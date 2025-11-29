Экс-глава офиса Зеленского рассказал СМИ, что собирается делать после отставки

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак спустя несколько часов после отставки заявил о намерении отправиться на фронт.

«Я поеду на фронт и готов к любым репрессиям», — сообщил Ермак в письме для New York Post. Он объяснил, что не хочет «создавать проблем Зеленскому», поэтому принял такое решение. Как отмечает газета, экс-глава офиса Зеленского не уточнил, когда и как намерен прибыть на передовую, отмечает газета.