В московском регионе полноценная зимняя погода «пока не просматривается» - Видьфнд

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплая погода при переменной облачности с частыми прояснениями, преимущественно без осадков прогнозируется в Московском регионе в начале декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни зимняя погода в привычном для москвичей понимании пока не просматривается: метеомодели не показывают наступления полноценной зимы. Среднесуточная температура будет держаться около нулевой отметки или чуть выше. Это касается и выходных дней, и всей следующей недели. Однако температурный фон в это время сохранится примерно одинаковый: ночами около нуля, днем ожидается плюс 1-3 градуса. Лишь в четверг, по расчетам, возможно повышение температуры до плюс 7 градусов на юге Московской области», — сказал он.