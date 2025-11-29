0
0
0
НОВОСТИ

В московском регионе полноценная зимняя погода «пока не просматривается» - Видьфнд

10:00 29.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплая погода при переменной облачности с частыми прояснениями, преимущественно без осадков прогнозируется в Московском регионе в начале декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни зимняя погода в привычном для москвичей понимании пока не просматривается: метеомодели не показывают наступления полноценной зимы. Среднесуточная температура будет держаться около нулевой отметки или чуть выше. Это касается и выходных дней, и всей следующей недели. Однако температурный фон в это время сохранится примерно одинаковый: ночами около нуля, днем ожидается плюс 1-3 градуса. Лишь в четверг, по расчетам, возможно повышение температуры до плюс 7 градусов на юге Московской области», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
16123
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
16446
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
15740
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
16069
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
16151
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
16065
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
15910
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
16127
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
16000
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
15786

Возврат к списку