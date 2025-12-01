Упавший в Белоруссии литовский БПЛА был разведывательным — ТВ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упавший 30 ноября в Белоруссии, в черте Гродно, литовский беспилотник был разведывательным. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

По его информации, длина аппарата составляла 91 см, высота — 30 см, ширина — 8,5 см. «По сути, неприметный карликовый разведчик», — отметил телеканал, показа кадры с упавшим БПЛА.