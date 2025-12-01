Упавший в Белоруссии литовский БПЛА был разведывательным — ТВ
19:20 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Упавший 30 ноября в Белоруссии, в черте Гродно, литовский беспилотник был разведывательным. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».
По его информации, длина аппарата составляла 91 см, высота — 30 см, ширина — 8,5 см. «По сути, неприметный карликовый разведчик», — отметил телеканал, показа кадры с упавшим БПЛА.
НОВОСТИ
- 20:00 01.12.2025
- ЕС уже потратил на Украину свыше 187 млрд евро — Каллас
- 19:40 01.12.2025
- Число ВИЧ-инфицированных россиян не превышает 1 млн человек – специалист Минздрава РФ
- 19:19 01.12.2025
- Баку готов к углублению сотрудничества с ЕС в сфере энергетической безопасности
- 19:19 01.12.2025
- Воспитанники московских центров для детей-сирот попробовали себя в роли нефтяников
- 18:40 01.12.2025
- Более 2 млн китайских туристов посетят Россию в 2026 г. — МЭР
- 18:37 01.12.2025
- Сбер и ИТМО открыли коворкинг в историческом здании университета в центре Санкт-Петербурга
- 18:00 01.12.2025
- Индия закупила первую партию нефти у Гайаны — Bloomberg
- 17:32 01.12.2025
- Французские военные боятся, что их отправят на Украину — СМИ
- 17:12 01.12.2025
- Священников будут назначать на должности в воспитательных колониях — глава ФСИН
- 17:00 01.12.2025
- Трамп не собирается отправлять войска в Венесуэлу — сенатор США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать