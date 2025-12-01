Воспитанники московских центров для детей-сирот попробовали себя в роли нефтяников
19:19 01.12.2025
В Москве воспитанники городских центров содействия семейному воспитанию побывали на экскурсии в «Городе профессий». При поддержке компании «Роснефть» 80 детей 4-17 лет смогли посетить детский парк «Кидзания». На нескольких экспозициях гости попробовали освоить разные профессии. Например, на экспозиции «Роснефти» дети изучали три локации: нефтедобыча, нефтеперерабатывающий завод и автозаправочная станция. Волонтеры нефтяной компании и инструкторы центра показали гостям, как работает нефтяное оборудование, дети смогли «добыть» нефть, а затем отправить ее на переработку, а также в лабораторию, где проверили ее качество. Школьникам рассказали, какие стадии переработки проходит нефть, прежде чем станет бензином, дизельном топливом и другими нефтепродуктами. Также детям показали, как топливо попадает из бензовоза в автозаправочные колонки и как проверяют показатели качества топлива при его приемке.
Эта образовательная экскурсия для воспитанников московских центров содействия семейному воспитанию в «Город профессий» стала частью корпоративной волонтерской программы «Роснефти» «Платформа добрых дел» и социального проекта «Давай ДруЖИТЬ!» Департамента труда и соцзащиты Москвы.
НОВОСТИ
- 20:00 01.12.2025
- ЕС уже потратил на Украину свыше 187 млрд евро — Каллас
- 19:40 01.12.2025
- Число ВИЧ-инфицированных россиян не превышает 1 млн человек – специалист Минздрава РФ
- 19:20 01.12.2025
- Упавший в Белоруссии литовский БПЛА был разведывательным — ТВ
- 19:19 01.12.2025
- Баку готов к углублению сотрудничества с ЕС в сфере энергетической безопасности
- 18:40 01.12.2025
- Более 2 млн китайских туристов посетят Россию в 2026 г. — МЭР
- 18:37 01.12.2025
- Сбер и ИТМО открыли коворкинг в историческом здании университета в центре Санкт-Петербурга
- 18:00 01.12.2025
- Индия закупила первую партию нефти у Гайаны — Bloomberg
- 17:32 01.12.2025
- Французские военные боятся, что их отправят на Украину — СМИ
- 17:12 01.12.2025
- Священников будут назначать на должности в воспитательных колониях — глава ФСИН
- 17:00 01.12.2025
- Трамп не собирается отправлять войска в Венесуэлу — сенатор США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать