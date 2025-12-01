Воспитанники московских центров для детей-сирот попробовали себя в роли нефтяников

19:19

В Москве воспитанники городских центров содействия семейному воспитанию побывали на экскурсии в «Городе профессий». При поддержке компании «Роснефть» 80 детей 4-17 лет смогли посетить детский парк «Кидзания». На нескольких экспозициях гости попробовали освоить разные профессии. Например, на экспозиции «Роснефти» дети изучали три локации: нефтедобыча, нефтеперерабатывающий завод и автозаправочная станция. Волонтеры нефтяной компании и инструкторы центра показали гостям, как работает нефтяное оборудование, дети смогли «добыть» нефть, а затем отправить ее на переработку, а также в лабораторию, где проверили ее качество. Школьникам рассказали, какие стадии переработки проходит нефть, прежде чем станет бензином, дизельном топливом и другими нефтепродуктами. Также детям показали, как топливо попадает из бензовоза в автозаправочные колонки и как проверяют показатели качества топлива при его приемке.

Эта образовательная экскурсия для воспитанников московских центров содействия семейному воспитанию в «Город профессий» стала частью корпоративной волонтерской программы «Роснефти» «Платформа добрых дел» и социального проекта «Давай ДруЖИТЬ!» Департамента труда и соцзащиты Москвы.