Баку готов к углублению сотрудничества с ЕС в сфере энергетической безопасности

19:19 Источник: Интерфакс

Баку готов к углублению сотрудничества с Евросоюзом в сфере энергетической безопасности, заявил журналистам в Брюсселе помощник президента – заведующий отделом по внешней политике администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. Об этом пишет EU Today. Гаджиев заявил, что Азербайджан готов к углублению сотрудничества с ЕС в области энергетической безопасности и взаимосвязанности, одновременно поддерживая публичные призывы президента Ильхама Алиева к европейским финансовым институтам проявлять больше гибкости в вопросах газовой инфраструктуры, если ЕС хочет поддерживать и расширять импорт.

Издание отмечает, что в 2024 году ЕС импортировал около 11,7 млрд куб. м азербайджанского газа по Южному газовому коридору, тогда как в 2021 году этот показатель составил 8 млрд куб. м. По договоренностям сторон 2022 года, объем экспорта азербайджанского газа в ЕС увеличится как минимум до 16 млрд куб. м к 2027 году, если это позволят инфраструктура и контракты. Гаджиев заявил, что расширение Трансадриатического трубопровода и сопутствующей инфраструктуры будет возможно при наличии «искреннего интереса» и долгосрочных контрактных обязательств с европейской стороны.

Он напомнил о планах Азербайджана по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). EU Today отмечает, что Министерство энергетики Азербайджана оценивает технический потенциал ВИЭ в стране примерно в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море, в основном на Каспии. Президент Ильхам Алиев объявил о цели достичь к 2030 году около 6 ГВт возобновляемых мощностей – солнечной, ветровой и гидроэнергии, при этом уже подписаны контракты и меморандумы, охватывающие около 10 ГВт запланированных проектов. «К 2030 году Азербайджан будет иметь возможность производить 6 ГВт возобновляемой электроэнергии», – сказал Гаджиев.