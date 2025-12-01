0
0
111
НОВОСТИ

Баку готов к углублению сотрудничества с ЕС в сфере энергетической безопасности

19:19 01.12.2025 Источник: Интерфакс

Баку готов к углублению сотрудничества с Евросоюзом в сфере энергетической безопасности, заявил журналистам в Брюсселе помощник президента – заведующий отделом по внешней политике администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. Об этом пишет EU Today. Гаджиев заявил, что Азербайджан готов к углублению сотрудничества с ЕС в области энергетической безопасности и взаимосвязанности, одновременно поддерживая публичные призывы президента Ильхама Алиева к европейским финансовым институтам проявлять больше гибкости в вопросах газовой инфраструктуры, если ЕС хочет поддерживать и расширять импорт.

Издание отмечает, что в 2024 году ЕС импортировал около 11,7 млрд куб. м азербайджанского газа по Южному газовому коридору, тогда как в 2021 году этот показатель составил 8 млрд куб. м. По договоренностям сторон 2022 года, объем экспорта азербайджанского газа в ЕС увеличится как минимум до 16 млрд куб. м к 2027 году, если это позволят инфраструктура и контракты. Гаджиев заявил, что расширение Трансадриатического трубопровода и сопутствующей инфраструктуры будет возможно при наличии «искреннего интереса» и долгосрочных контрактных обязательств с европейской стороны.

Он напомнил о планах Азербайджана по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). EU Today отмечает, что Министерство энергетики Азербайджана оценивает технический потенциал ВИЭ в стране примерно в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море, в основном на Каспии. Президент Ильхам Алиев объявил о цели достичь к 2030 году около 6 ГВт возобновляемых мощностей – солнечной, ветровой и гидроэнергии, при этом уже подписаны контракты и меморандумы, охватывающие около 10 ГВт запланированных проектов. «К 2030 году Азербайджан будет иметь возможность производить 6 ГВт возобновляемой электроэнергии», – сказал Гаджиев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 01.12.2025
ЕС уже потратил на Украину свыше 187 млрд евро — Каллас
0
68
19:40 01.12.2025
Число ВИЧ-инфицированных россиян не превышает 1 млн человек – специалист Минздрава РФ
0
111
19:20 01.12.2025
Упавший в Белоруссии литовский БПЛА был разведывательным — ТВ
0
151
19:19 01.12.2025
Воспитанники московских центров для детей-сирот попробовали себя в роли нефтяников
0
146
18:40 01.12.2025
Более 2 млн китайских туристов посетят Россию в 2026 г. — МЭР
0
198
18:37 01.12.2025
Сбер и ИТМО открыли коворкинг в историческом здании университета в центре Санкт-Петербурга
0
193
18:00 01.12.2025
Индия закупила первую партию нефти у Гайаны — Bloomberg
0
241
17:32 01.12.2025
Французские военные боятся, что их отправят на Украину — СМИ
0
332
17:12 01.12.2025
Священников будут назначать на должности в воспитательных колониях — глава ФСИН
0
311
17:00 01.12.2025
Трамп не собирается отправлять войска в Венесуэлу — сенатор США
0
324

Возврат к списку