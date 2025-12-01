ЕС уже потратил на Украину свыше 187 млрд евро — Каллас

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС и его страны — члены уже потратили на поддержку Украины свыше 187 млрд евро, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

«ЕС уже предоставил поддержку Украине в 187 млрд евро — больше, чем кто бы то ни было другой», — заявила она. Каллас призвала наращивать финансирование Украины исходя из принципа, что чем больше денег будет потрачено на Украину, тем сильнее она будет на поле боя, а «чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она окажется за столом переговоров».