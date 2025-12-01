0
0
0
НОВОСТИ

ЕС уже потратил на Украину свыше 187 млрд евро — Каллас

20:00 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС и его страны — члены уже потратили на поддержку Украины свыше 187 млрд евро, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

«ЕС уже предоставил поддержку Украине в 187 млрд евро — больше, чем кто бы то ни было другой», — заявила она. Каллас призвала наращивать финансирование Украины исходя из принципа, что чем больше денег будет потрачено на Украину, тем сильнее она будет на поле боя, а «чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она окажется за столом переговоров».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 01.12.2025
Число ВИЧ-инфицированных россиян не превышает 1 млн человек – специалист Минздрава РФ
0
123
19:20 01.12.2025
Упавший в Белоруссии литовский БПЛА был разведывательным — ТВ
0
161
19:19 01.12.2025
Баку готов к углублению сотрудничества с ЕС в сфере энергетической безопасности
0
154
19:19 01.12.2025
Воспитанники московских центров для детей-сирот попробовали себя в роли нефтяников
0
158
18:40 01.12.2025
Более 2 млн китайских туристов посетят Россию в 2026 г. — МЭР
0
205
18:37 01.12.2025
Сбер и ИТМО открыли коворкинг в историческом здании университета в центре Санкт-Петербурга
0
200
18:00 01.12.2025
Индия закупила первую партию нефти у Гайаны — Bloomberg
0
248
17:32 01.12.2025
Французские военные боятся, что их отправят на Украину — СМИ
0
343
17:12 01.12.2025
Священников будут назначать на должности в воспитательных колониях — глава ФСИН
0
318
17:00 01.12.2025
Трамп не собирается отправлять войска в Венесуэлу — сенатор США
0
330

Возврат к списку