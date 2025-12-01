0
Число ВИЧ-инфицированных россиян не превышает 1 млн человек – специалист Минздрава РФ

19:40 01.12.2025 Источник: Интерфакс

Число ВИЧ-инфицированных россиян не превышает 1 млн человек, из них 90% знают свой статус, сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус. Он пояснил: «Есть разные модели учета, есть данные Роспотребнадзора, которые всегда фиксируют больше больных, поскольку не имеют персонифицированной базы данных». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается; в прошлом году оно составило менее 48,5 тыс. случаев без учета новых регионов. Замглавы Минздрава РФ Андрей Плутницкий сообщил, что более двух третей случаев ВИЧ в России выявляются на ранней стадии.

