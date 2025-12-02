ЕС ограничит торговые льготы для третьих стран, отказавшихся принимать мигрантов — Politico
11:20 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз одобрил предложение об ограничении торговых льгот для третьих стран, отказывающихся принимать обратно мигрантов, которым было отказано в пребывании в сообществе. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на решение ЕС.
«В случае серьезных и систематических нарушений, связанных с международными обязательствами по реадмиссии граждан стран-бенефициаров, преференциальные условия <…> могут быть временно отменены в отношении всех или некоторых товаров, производящихся в этой стране-бенефициаре, если комиссия сочтет, что уровень сотрудничества в области реадмиссии останется недостаточным», — говорится в документе.
В нем также отмечается, что привилегии для третьих стран в рамках всеобщей схемы преференций от ЕС (GSP) будут отменены, если «страны-бенефициары не будут сотрудничать с ЕС в сфере реадмиссии своих граждан». Подчеркивается, что строгость применения положения о приеме граждан третьих стран обратно будет зависеть от уровня развития страны.
Ряд европейских стран, в том числе Франция и Италия, выступали против данного решения, так как они опасаются прекращения поставок дешевого риса из некоторых азиатских стран. Помимо этого, некоторые страны выразили опасение, что такой подход может испортить отношения с ключевыми странами-партнерами.
