Очередной танкер подвергся атаке у берегов Турции — Минтранс

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, судно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — говорится в сообщении ведомства.