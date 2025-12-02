Очередной танкер подвергся атаке у берегов Турции — Минтранс
11:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.
«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, судно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — говорится в сообщении ведомства.
