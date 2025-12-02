В Москве пройдет вторая конференция Сбера по процессной аналитике

11:18

22 января 2026 года в Москве состоится вторая ежегодная конференция Сбера по процессной аналитике – Sber Process Mining Conf. Тема конференции – новые возможности в Process Mining на основе технологий искусственного интеллекта (Artificial Intelligence – AI). Участники мероприятия обсудят влияение AI на процессную аналитику, перспективы интеграции AI-агентов и вызовы, с которыми сталкиваются компании при внедрении новых технологий.

В программе – панельные дискуссии, интерактивные сессии и тест-драйвы сервисов в специальной зоне Sber Innovations. Кейсами и результатами применения технологии Process Mining поделятся представители «Аэрофлота», «МегаФона», «Норникеля», правительства Липецкой области, девелопера Sminex, страховой компании «Ренессанс Жизнь» и других компаний. Профессиональное сообщество сможет лучше понять возможности Process Mining в разных отраслях и оценить его потенциал для достижения стратегических целей.

Отдельная программа впервые будет проведена для студентов: их ожидают экскурсии по штаб-квартире Сбера, встреча с HR-командой банка и интеллектуальный игра по процессной аналитике, трое победителей которой получат возможность пройти отбор на стажировку в Сбере.

«С 2021 года экономический эффект от применения технологии Process Mining в Сбере превысил 26 млрд руб., – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов. – Инструменты процессной аналитики дают понятные, измеримые результаты, повышая прозрачность бизнес-процессов и снижая затраты. Сбер первым в России начал системно развивать это направление и делиться опытом, в том числе создал конференцию, объединяющую рынок. Для нас важно не только применять Process Mining внутри банка, но и формировать сообщество, способствовать развитию этой технологии в самых разных отраслях экономики. Мы видим огромный потенциал в объединении процессной аналитики с искусственным интеллектом, ведь это открывает совершенно новые горизонты для бизнеса».