Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,8%

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление электроэнергии в России с начала текущего года года снизилось на 0,8%. Об этом ТАСС сообщил глава «Системного оператора» Федор Опадчий в кулуарах Международного форума «Электрические сети — 2025».

«Сейчас минус 0,8% к прошлому году по России. Если по температуре привести, так будет минус 0,2% То есть, мы примерно так и живем, поскольку год уже практически прошел. Тут сейчас, наверное, революционных событий не будет», — сказал он.