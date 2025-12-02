Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,8%
12:20 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребление электроэнергии в России с начала текущего года года снизилось на 0,8%. Об этом ТАСС сообщил глава «Системного оператора» Федор Опадчий в кулуарах Международного форума «Электрические сети — 2025».
«Сейчас минус 0,8% к прошлому году по России. Если по температуре привести, так будет минус 0,2% То есть, мы примерно так и живем, поскольку год уже практически прошел. Тут сейчас, наверное, революционных событий не будет», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:20 02.12.2025
- РФ открыта к переговорам, но цели СВО должны быть достигнуты — Песков
- 13:05 02.12.2025
- Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена БПЛА — Росморречфлот
- 13:00 02.12.2025
- ЧВК Франции в случае появления на Украине станут первоочередной законной целью ВС РФ — СВР
- 12:32 02.12.2025
- Судебные решения не должны являться катализатором мошеннических схем — Краснов
- 12:05 02.12.2025
- Более 10 тыс. гражданских остаются в красноармейско-димитровской агломерации ДНР — Пушилин
- 12:00 02.12.2025
- Совет судей РФ возглавил председатель Мосгорсуда Михаил Птицын
- 11:32 02.12.2025
- Очередной танкер подвергся атаке у берегов Турции — Минтранс
- 11:20 02.12.2025
- ЕС ограничит торговые льготы для третьих стран, отказавшихся принимать мигрантов — Politico
- 11:18 02.12.2025
- В Москве пройдет вторая конференция Сбера по процессной аналитике
- 11:05 02.12.2025
- Около 70% японцев одобряют курс на увеличение военной мощи страны — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать