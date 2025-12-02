Судебные решения не должны являться катализатором мошеннических схем — Краснов
12:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебные решения не должны становиться катализатором мошеннических схем. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании Совета судей РФ.
«Они не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем. К сожалению, такие факты имеются», — сказал Краснов, не называя конкретных дел.
«Одной из актуальных задач, решение которых находится в прямой взаимосвязи с уровнем социальной и экономической стабильности, доверия населения к правосудию и государству в целом, является повышение качества судебных решений, их направленность на служение обществу», — подчеркнул он.
