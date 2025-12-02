ЧВК Франции в случае появления на Украине станут первоочередной законной целью ВС РФ — СВР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присутствие на Украине французских частных военных компаний (ЧВК) будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Парижа в боевых действиях против России, они станут первоочередной законной целью Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Как отмечается в сообщении, по поступающим данным, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте — «на это, в частности, направлен правительственный декрет № 2025-1030 от 31 октября 2025 года, который разрешает задействовать ЧВК для оказания помощи „третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения“.

«Парижу не стоит обольщаться и считать, что этим он развязывает себе руки и одновременно уходит от ответственности за участие своих военных в конфликте. Присутствие на Украине французских ЧВК, скромно названных в упомянутом декрете „референс-операторами“ министерства вооруженных сил, будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России. Как следствие, французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ», — указали в Службе внешней разведки.