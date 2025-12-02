0
0
79
НОВОСТИ

ЧВК Франции в случае появления на Украине станут первоочередной законной целью ВС РФ — СВР

13:00 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присутствие на Украине французских частных военных компаний (ЧВК) будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Парижа в боевых действиях против России, они станут первоочередной законной целью Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Как отмечается в сообщении, по поступающим данным, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте — «на это, в частности, направлен правительственный декрет № 2025-1030 от 31 октября 2025 года, который разрешает задействовать ЧВК для оказания помощи „третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения“.

«Парижу не стоит обольщаться и считать, что этим он развязывает себе руки и одновременно уходит от ответственности за участие своих военных в конфликте. Присутствие на Украине французских ЧВК, скромно названных в упомянутом декрете „референс-операторами“ министерства вооруженных сил, будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России. Как следствие, французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ», — указали в Службе внешней разведки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 02.12.2025
РФ открыта к переговорам, но цели СВО должны быть достигнуты — Песков
0
0
13:05 02.12.2025
Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена БПЛА — Росморречфлот
0
52
12:32 02.12.2025
Судебные решения не должны являться катализатором мошеннических схем — Краснов
0
139
12:20 02.12.2025
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,8%
0
141
12:05 02.12.2025
Более 10 тыс. гражданских остаются в красноармейско-димитровской агломерации ДНР — Пушилин
0
152
12:00 02.12.2025
Совет судей РФ возглавил председатель Мосгорсуда Михаил Птицын
0
158
11:32 02.12.2025
Очередной танкер подвергся атаке у берегов Турции — Минтранс
0
212
11:20 02.12.2025
ЕС ограничит торговые льготы для третьих стран, отказавшихся принимать мигрантов — Politico
0
209
11:18 02.12.2025
В Москве пройдет вторая конференция Сбера по процессной аналитике
0
212
11:05 02.12.2025
Около 70% японцев одобряют курс на увеличение военной мощи страны — опрос
0
217

Возврат к списку