Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена БПЛА — Росморречфлот

13:05 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена БПЛА, в результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

«2 декабря в 08:00 поступило сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход Midvolga 2 в Черном море. Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет», — отметили в ведомстве.

Связь с судном и судовладельцем установлена. «Судно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет», — добавили в Росморречфлоте.

