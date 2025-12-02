РФ и КНР не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии — Шойгу
13:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Пекин имеют опыт «по отсечению голов гидры милитаризма» и не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Токио. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на консультациях по стратегической безопасности с главой МИД КНР Ван И.
«Россия и Китай имеют общее понимание о недопустимости попыток фальсификации истории. Это особенно важно с учетом того, что в некоторых странах Европы и Японии проснулось желание взять реванш за прошлые поражения», — констатировал Шойгу.
«Гидра милитаризма вновь поднимает свои головы. Но опыт их отсечения у Москвы и Китая накоплен достаточный. Возрождения преступных режимов в Европе и Токио мы не допустим», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать