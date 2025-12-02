0
НОВОСТИ

РФ и КНР не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии — Шойгу

13:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Пекин имеют опыт «по отсечению голов гидры милитаризма» и не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Токио. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на консультациях по стратегической безопасности с главой МИД КНР Ван И.

«Россия и Китай имеют общее понимание о недопустимости попыток фальсификации истории. Это особенно важно с учетом того, что в некоторых странах Европы и Японии проснулось желание взять реванш за прошлые поражения», — констатировал Шойгу.

«Гидра милитаризма вновь поднимает свои головы. Но опыт их отсечения у Москвы и Китая накоплен достаточный. Возрождения преступных режимов в Европе и Токио мы не допустим», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

