ВС РФ освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Также были освобождены города Волчанск в Харьковской области и Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ освобожден город Волчанск Харьковской области. Подразделения группировки войск „Восток“ активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. Подразделения группировки войск „Центр“ завершили освобождение города Красноармейск Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.