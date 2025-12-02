Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 400 военнослужащих
14:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 205 человек, от действий группировок «Запад» — до 235, «Южная» — более 120, «Центр» — до 495, на направлении «Восток» — свыше 265 и «Днепр» — до 80 военнослужащих.
