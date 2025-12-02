РФ и Китай работают над реализацией договоренностей по безопасности — Ван И

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Пекин работают над реализацией договоренностей на высшем уровне по стратегической безопасности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на консультациях по стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

«Вместе работаем над реализацией договоренностей на высшем уровне по вопросам стратегической безопасности. Мы прилагаем огромные усилия для воплощения стратегических решений и укрепления политического взаимодоверия. Вы и ваши предшественники проделали огромную работу на этом треке. Мы высоко это оцениваем», — сказал он.