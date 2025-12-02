Володин назвал санкции Запада тренировками, которые делают Россию сильнее
15:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад тренирует Россию своими санкциями, и РФ, преодолевая их, становится еще сильнее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Нас тренируют, и эти тренировки, вы видите, делают нас еще более сильными. Потому что любые санкции, любые вызовы, если преодолеваются, они делают того, кто это может, еще сильнее», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, созданные президентом РФ Владимиром Путиным политическая и экономическая модели показывают свою эффективность. «Нам со своей стороны важно делать все для того, чтобы законодательно укреплять фундамент развития нашей экономики», — отметил председатель Госдумы.
НОВОСТИ
- 16:12 02.12.2025
- Набиуллина предложила не сводить все проблемы бизнеса только к ключевой ставке
- 16:00 02.12.2025
- ВС РФ освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
- 15:12 02.12.2025
- Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС — портал Euractiv
- 15:00 02.12.2025
- РФ и Китай работают над реализацией договоренностей по безопасности — Ван И
- 14:32 02.12.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 400 военнослужащих
- 14:12 02.12.2025
- Евросоюз не в состоянии давать отпор России, США и Китаю — колумнист Bloomberg
- 14:00 02.12.2025
- От США на встрече с Путиным сегодня будут Уиткофф и Кушнер, сообщил Песков
- 13:32 02.12.2025
- РФ и КНР не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии — Шойгу
- 13:20 02.12.2025
- РФ открыта к переговорам, но цели СВО должны быть достигнуты — Песков
- 13:05 02.12.2025
- Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена БПЛА — Росморречфлот
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать