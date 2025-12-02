0
Володин назвал санкции Запада тренировками, которые делают Россию сильнее

15:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад тренирует Россию своими санкциями, и РФ, преодолевая их, становится еще сильнее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нас тренируют, и эти тренировки, вы видите, делают нас еще более сильными. Потому что любые санкции, любые вызовы, если преодолеваются, они делают того, кто это может, еще сильнее», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, созданные президентом РФ Владимиром Путиным политическая и экономическая модели показывают свою эффективность. «Нам со своей стороны важно делать все для того, чтобы законодательно укреплять фундамент развития нашей экономики», — отметил председатель Госдумы.

