Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана бельгийской полицией — AFP
16:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и действующий ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана бельгийской полицией в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза. Об этом сообщило агентство AFP.
Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура официально подтвердили задержание трех человек в ходе обысков бельгийской полиции в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и ряде частных домов. Задержанные обвиняются в махинациях с тендерами на строительство, которые финансировала ЕС.
