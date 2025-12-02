0
Нидерланды намерены в кратчайшие сроки закрыть центры приема беженцев с Украины

17:00 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нидерландов планируют в ближайшее время прекратить работу специальных муниципальных центров размещения украинских беженцев, где сейчас находятся около трех четвертей из примерно 135 тыс. прибывших в страну граждан Украины. Об этом говорится в письме исполняющей обязанности министра по вопросам миграции и предоставления убежища Моны Кейзер.

Согласно документу, государственная система приема, созданная специально для этой группы, «должна как можно скорее прекратить свое действие». По данным правительства, содержание таких центров обходится бюджету в значительные суммы, несмотря на то что часть работающих украинцев уже выплачивает обязательный взнос государству за предоставление жилья.

Как отмечает Кейзер, кабмин приступил к подготовке «плана перехода [украинских беженцев] к самостоятельному проживанию», который разрабатывается совместно с муниципалитетами. В частности, правительство намерено обязать украинцев самостоятельно оплачивать учебу в университетах и медицинскую страховку.

28 ноября правительство Нидерландов заявило о разработке плана «добровольного возвращения» украинских беженцев на родину. Ввод программы в действие запланирован на 1 мая 2026 года, ее реализация будет отслеживаться правительством, пересмотр программы ожидается через год после запуска.

