Московский зимний шахматный турнир соберет 400 участников
16:37 02.12.2025
В Москве на волейбольной арене «Динамо» 5-7 декабря состоится зимний шахматный турнир «Московский спорт». По данным Федерации шахмат Москвы, в состязании будут участвовать 400 спортсменов. В рамках турнира планируется провести три отдельных соревнования. Юноши и девушки до 15 лет будут состязаться по круговой системе, по восемь участников в каждой группе. Мальчики и девочки до 13 лет будут соревноваться по швейцарской системе в семь туров. Самым юным участникам - детям до 9 лет - предстоит турнир, который также пройдет по швейцарской системе в семь туров.
Этот турнир, которые пройдет при поддержке Москомспорта, будет одним из значимых событий в календаре городских шахматных соревнований и позволит выявить талантливых юных шахматистов в разных возрастных категориях.
