0
0
112
НОВОСТИ

Путин удостоил Надежду Бабкину ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

17:12 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку России Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Бабкину Надежду Георгиевну», — говорится в указе президента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:50 02.12.2025
ГигаЧат признан самой креативной инновацией года
0
5
17:40 02.12.2025
РФ встала на рельсы устойчивого экономического роста — Орешкин
0
52
17:00 02.12.2025
Нидерланды намерены в кратчайшие сроки закрыть центры приема беженцев с Украины
0
145
16:37 02.12.2025
Московский зимний шахматный турнир соберет 400 участников
0
168
16:32 02.12.2025
Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана бельгийской полицией — AFP
0
196
16:12 02.12.2025
Набиуллина предложила не сводить все проблемы бизнеса только к ключевой ставке
0
207
16:00 02.12.2025
ВС РФ освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
0
218
15:32 02.12.2025
Володин назвал санкции Запада тренировками, которые делают Россию сильнее
0
247
15:12 02.12.2025
Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС — портал Euractiv
0
306
15:00 02.12.2025
РФ и Китай работают над реализацией договоренностей по безопасности — Ван И
0
300

Возврат к списку