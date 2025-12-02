Путин удостоил Надежду Бабкину ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку России Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Бабкину Надежду Георгиевну», — говорится в указе президента.