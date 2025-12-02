РФ встала на рельсы устойчивого экономического роста — Орешкин
17:40 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия встала на рельсы устойчивого экономического роста, замедление экономики плановое. Об этом заявил журналистам замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«Мы должны планомерно двигаться вперед и развиваться, потому что мы встали на рельсы устойчивого экономического роста. Да, есть замедление в этом году, но это как бы плановое замедление, поэтому планомерная работа, стабильность, это очень важно сейчас», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:50 02.12.2025
- ГигаЧат признан самой креативной инновацией года
- 17:12 02.12.2025
- Путин удостоил Надежду Бабкину ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
- 17:00 02.12.2025
- Нидерланды намерены в кратчайшие сроки закрыть центры приема беженцев с Украины
- 16:37 02.12.2025
- Московский зимний шахматный турнир соберет 400 участников
- 16:32 02.12.2025
- Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана бельгийской полицией — AFP
- 16:12 02.12.2025
- Набиуллина предложила не сводить все проблемы бизнеса только к ключевой ставке
- 16:00 02.12.2025
- ВС РФ освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
- 15:32 02.12.2025
- Володин назвал санкции Запада тренировками, которые делают Россию сильнее
- 15:12 02.12.2025
- Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС — портал Euractiv
- 15:00 02.12.2025
- РФ и Китай работают над реализацией договоренностей по безопасности — Ван И
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать