РФ встала на рельсы устойчивого экономического роста — Орешкин

17:40 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия встала на рельсы устойчивого экономического роста, замедление экономики плановое. Об этом заявил журналистам замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«Мы должны планомерно двигаться вперед и развиваться, потому что мы встали на рельсы устойчивого экономического роста. Да, есть замедление в этом году, но это как бы плановое замедление, поэтому планомерная работа, стабильность, это очень важно сейчас», — сказал он.

