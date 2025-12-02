Бюджет на предстоящие три года предполагает умеренный дефицит - Путин
18:15 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на предстоящие три года. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«Бюджет на предстоящие три года сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов. При этом он сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит», — сказал Путин.
НОВОСТИ
- 18:50 02.12.2025
- Путин рассказал, что может случиться, если Европа начнет войну с Россией
- 18:40 02.12.2025
- Россия готова безопасно показать зарубежной прессе Красноармейск и Купянск - Путин
- 18:25 02.12.2025
- ЕС от переговоров по Украине не отстраняли, они отстранились сами - Путин
- 17:50 02.12.2025
- ГигаЧат признан самой креативной инновацией года
- 17:40 02.12.2025
- РФ встала на рельсы устойчивого экономического роста — Орешкин
- 17:12 02.12.2025
- Путин удостоил Надежду Бабкину ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
- 17:00 02.12.2025
- Нидерланды намерены в кратчайшие сроки закрыть центры приема беженцев с Украины
- 16:37 02.12.2025
- Московский зимний шахматный турнир соберет 400 участников
- 16:32 02.12.2025
- Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана бельгийской полицией — AFP
- 16:12 02.12.2025
- Набиуллина предложила не сводить все проблемы бизнеса только к ключевой ставке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать