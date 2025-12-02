Бюджет на предстоящие три года предполагает умеренный дефицит - Путин

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на предстоящие три года. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«Бюджет на предстоящие три года сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов. При этом он сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит», — сказал Путин.