Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля «с целью создания благоприятных условий для переговоров». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — отметил представитель Кремля.