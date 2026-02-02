0
Не только Украина, но и весь западный мир проигрывает России — Ким Дотком

14:32 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком считает, что Россия одерживает стратегическую победу не только в противостоянии с Украиной, но и со всеми западными союзниками Киева.

«Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, правительство США, которое и начало весь этот бардак, ЦРУ, MI6, Palantir, военно-промышленный комплекс Запада, политики Запада, боты в социальных сетях Запада и западные СМИ, которые каждый день твердили вам, что Россия проигрывает», — написал Дотком на своей странице в соцсети X.

Он считает, что России ввиду ее выигрышного положения не стоит тратить время на нормализацию отношений со странами Запада, так как они «все еще разрабатывают стратегию победы над Москвой».

