Украина не получила партию ракет ПВО, потому что их не оплатила Европа — Зеленский

15:00 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не получила от США очередную партию ракет для систем Patriot, потому что поставка не была оплачена европейскими странами по программе PURL. Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский. Его слова приводит «24 канал».

«США не дают нам ракеты бесплатно. По-разному мы можем к этому относиться. Их оплачивает Европа. Транш не был оплачен по PURL. Ракеты не пришли», — сказал он.

Зеленский добавил, что в результате за последнее время были ситуации, когда у Украины не было ракет ПВО.

