Украина не получила партию ракет ПВО, потому что их не оплатила Европа — Зеленский
15:00 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не получила от США очередную партию ракет для систем Patriot, потому что поставка не была оплачена европейскими странами по программе PURL. Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский. Его слова приводит «24 канал».
«США не дают нам ракеты бесплатно. По-разному мы можем к этому относиться. Их оплачивает Европа. Транш не был оплачен по PURL. Ракеты не пришли», — сказал он.
Зеленский добавил, что в результате за последнее время были ситуации, когда у Украины не было ракет ПВО.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
комментарии(0)