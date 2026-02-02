Песков назвал вывод Гутерриша, что Донбасс не имеет права на самоопределение ошибочным

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает выводы генсека ООН Антониу Гутерриша, что Донбасс в отличие от Гренландии не имеет права на самоопределение, ошибочными. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права», — заявил Песков. «Мы не согласны с такими выводами и имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию», — подчеркнул представитель Кремля.