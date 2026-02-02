На трассе М-9 «Балтия» открыто кафе «Зерно» нового модульного формата

14:55

В Московской области на 98 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» компания «Роснефть» открыла на своей автозаправочной станции кафе «Зерно» нового модульного формата. Оно расположено в Волоколамском городском округе. Новый проект, созданный на основе популярной мобильной концепции фудтраков, отличается увеличенным пространством, расширенным ассортиментом и повышенным комфортом, который обеспечивается клиентам.

Напомним, «Роснефть» активно развивает сеть кафе в формате фудтраков в России. В мобильных кафе «Зерно» можно купить хот-доги и горячие напитки, а также попробовать товары — сэндвичи, морсы, лимонады и многое другое.

Мобильные кафе «Зерно» действуют не только на заправках «Роснефти», но и на крупных городских и фестивальных площадках. Например, в Москве и Московской области фудтраки «Роснефти» работают на спортивных площадках, тематических выставках и фестивалях, среди которых «Лето в Москве» и «Зима в Москве». В Северо-Западном регионе фудтрак был открыт на гастрономическом фестивале северных традиций «Еда поморская» и автомотофестивале «Дорога на Русский Север». В Ставропольском крае фудтрак обеспечивал питанием фестиваль воздухоплавания «Курортное небо», приуроченного к 200-летию Ессентуков. В новогодние праздники фудтрак «Зерно» был размещен на площади имени Мустая Карима в Уфе.