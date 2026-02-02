На трассе М-9 «Балтия» открыто кафе «Зерно» нового модульного формата
14:55 30.01.2026
В Московской области на 98 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» компания «Роснефть» открыла на своей автозаправочной станции кафе «Зерно» нового модульного формата. Оно расположено в Волоколамском городском округе. Новый проект, созданный на основе популярной мобильной концепции фудтраков, отличается увеличенным пространством, расширенным ассортиментом и повышенным комфортом, который обеспечивается клиентам.
Напомним, «Роснефть» активно развивает сеть кафе в формате фудтраков в России. В мобильных кафе «Зерно» можно купить хот-доги и горячие напитки, а также попробовать товары — сэндвичи, морсы, лимонады и многое другое.
Мобильные кафе «Зерно» действуют не только на заправках «Роснефти», но и на крупных городских и фестивальных площадках. Например, в Москве и Московской области фудтраки «Роснефти» работают на спортивных площадках, тематических выставках и фестивалях, среди которых «Лето в Москве» и «Зима в Москве». В Северо-Западном регионе фудтрак был открыт на гастрономическом фестивале северных традиций «Еда поморская» и автомотофестивале «Дорога на Русский Север». В Ставропольском крае фудтрак обеспечивал питанием фестиваль воздухоплавания «Курортное небо», приуроченного к 200-летию Ессентуков. В новогодние праздники фудтрак «Зерно» был размещен на площади имени Мустая Карима в Уфе.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
комментарии(0)