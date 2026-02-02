РФ не примет версию о том, что за подрывом «Северных потоков» стоят только украинцы
15:00 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не примет за чистую монету версию о том, что за подрывом «Северных потоков» стоят только украинцы. Требуется должная проверка версии о причастности к подрыву западных спецслужб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Разумеется, мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами на „Северных потоках“ стоят только и исключительно украинцы. Задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование по-прежнему стоит на повестке дня. Требует должной проверки и версии о причастности к подрыву западных спецслужб. И в этой связи наша страна предпринимает все необходимые процессуальные шаги», — указала она на брифинге.
