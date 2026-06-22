СберСпот объединит райдеров шести городов России
15:55 22.06.2026
|Фото пресс-службы Сбера
СберСпот — это пространство, где каждый может выбрать собственный маршрут. В основе фестиваля лежит идея движения вперёд: к новым увлечениям, навыкам, знакомствам и возможностям. Здесь нет заранее заданного сценария — каждый участник сам решает, куда двигаться дальше и что попробовать впервые.
Гостей фестиваля ждут любительские соревнования по самокату, BMX, скейтбордингу, роликам, уличным танцам и стритболу. Помогать проводить соревнования будут Влад Самокатчик, Паша Мушкин, Арсений Любишкин и Савва Востоков. Также на площадках будут работать зоны стрит-арта, интерактивные пространства экосистемы Сбера и партнёров, а завершат программу выступления известных музыкантов и диджеев. В Казани хедлайнером фестиваля станет L’One.
Отдельное место на фестивале займут технологические активности Сбера. В зоне ИИ-помощника ГигаЧат гости смогут примерить модные образы с помощью искусственного интеллекта и получить персональные рекомендации по стилю. В пространстве «Вжух и оплачено» участников ждут спортивные активности, подарки и возможность протестировать современные платёжные технологии Сбера.
За последние два года СберСпот стал одной из крупнейших молодёжных площадок страны. В 2025 году фестиваль прошёл в шести городах и собрал более 15 тысяч гостей. Годом ранее проект посетили около 29 тысяч человек, а в спортивных соревнованиях приняли участие более 400 человек.
Сбер развивает проекты для молодёжи, которые помогают находить единомышленников, пробовать новое и раскрывать свои таланты. СберСпот объединяет спорт, творчество, технологии и городскую культуру, создавая пространство для самореализации нового поколения.
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