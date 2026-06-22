СберСпот объединит райдеров шести городов России

15:55

Фото пресс-службы Сбера

В преддверии Дня молодёжи Сбер объявил о старте фестиваля уличной культуры СберСпот . В этом году проект пройдёт в шести крупнейших городах России и объединит любителей спорта, музыки, творчества и современных технологий. Фестиваль стартует 27 июня в 10:00 в Казани в экстрим-парке «Урам», после чего пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге и завершится в начале сентября в Воронеже.

СберСпот — это пространство, где каждый может выбрать собственный маршрут. В основе фестиваля лежит идея движения вперёд: к новым увлечениям, навыкам, знакомствам и возможностям. Здесь нет заранее заданного сценария — каждый участник сам решает, куда двигаться дальше и что попробовать впервые.

Гостей фестиваля ждут любительские соревнования по самокату, BMX, скейтбордингу, роликам, уличным танцам и стритболу. Помогать проводить соревнования будут Влад Самокатчик, Паша Мушкин, Арсений Любишкин и Савва Востоков. Также на площадках будут работать зоны стрит-арта, интерактивные пространства экосистемы Сбера и партнёров, а завершат программу выступления известных музыкантов и диджеев. В Казани хедлайнером фестиваля станет L’One.

Отдельное место на фестивале займут технологические активности Сбера. В зоне ИИ-помощника ГигаЧат гости смогут примерить модные образы с помощью искусственного интеллекта и получить персональные рекомендации по стилю. В пространстве «Вжух и оплачено» участников ждут спортивные активности, подарки и возможность протестировать современные платёжные технологии Сбера.

За последние два года СберСпот стал одной из крупнейших молодёжных площадок страны. В 2025 году фестиваль прошёл в шести городах и собрал более 15 тысяч гостей. Годом ранее проект посетили около 29 тысяч человек, а в спортивных соревнованиях приняли участие более 400 человек.

Сбер развивает проекты для молодёжи, которые помогают находить единомышленников, пробовать новое и раскрывать свои таланты. СберСпот объединяет спорт, творчество, технологии и городскую культуру, создавая пространство для самореализации нового поколения.