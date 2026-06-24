Вопрос членства Армении в ОДКБ станет предметом тщательного обсуждения — глава Постсовета

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перспектива дальнейшего членства Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности станет предметом тщательного обсуждения высшим руководством ОДКБ. Об этом заявил действующий председатель Постоянного совета организации Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.

«Естественно, вопрос дальнейшего членства Армении в ОДКБ также станет предметом самого тщательного внимания и обсуждения высшим руководством», — указал он.