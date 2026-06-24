Вопрос членства Армении в ОДКБ станет предметом тщательного обсуждения — глава Постсовета
12:20 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перспектива дальнейшего членства Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности станет предметом тщательного обсуждения высшим руководством ОДКБ. Об этом заявил действующий председатель Постоянного совета организации Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.
«Естественно, вопрос дальнейшего членства Армении в ОДКБ также станет предметом самого тщательного внимания и обсуждения высшим руководством», — указал он.
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