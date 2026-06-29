До пяти человек погибли в городе Штаде в ФРГ в результате стрельбы
15:32 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция ФРГ проводит спецоперацию в центре нижнесаксонского города Штаде на севере страны, где произошла стрельба. Об этом сообщил новостной портал T-Online со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.
По его данным, могли погибнуть «до пяти человек». В полиции заявили о «динамичной ситуации».
Как пишет газета Bild, стражи порядка задержали «одного или нескольких подозреваемых». В свою очередь телеканал NTV сообщил, что инцидент произошел в учреждении по уходу за детьми и подростками.
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