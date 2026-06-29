До пяти человек погибли в городе Штаде в ФРГ в результате стрельбы

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция ФРГ проводит спецоперацию в центре нижнесаксонского города Штаде на севере страны, где произошла стрельба. Об этом сообщил новостной портал T-Online со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

По его данным, могли погибнуть «до пяти человек». В полиции заявили о «динамичной ситуации».

Как пишет газета Bild, стражи порядка задержали «одного или нескольких подозреваемых». В свою очередь телеканал NTV сообщил, что инцидент произошел в учреждении по уходу за детьми и подростками.