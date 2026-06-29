Испания увеличила сроки выдачи виз россиянам

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений россиян до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Визовый центр Испании BLS увеличил срок рассмотрения заявлений до 45 дней с момента поступления документов в консульство. Причина — рост количества обращений», — говорится в сообщении.

В BLS уточнили, что отсчет начинается именно с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема в визовом центре. Это означает, что реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще больше.

Ранее об аналогичном увеличении сроков сообщила Италия — там рассмотрение уже может превышать 60 дней. Таким образом, задержки становятся общей тенденцией на фоне высокого сезонного спроса, отметили в АТОР.