0
0
181
НОВОСТИ

Испания увеличила сроки выдачи виз россиянам

16:12 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений россиян до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Визовый центр Испании BLS увеличил срок рассмотрения заявлений до 45 дней с момента поступления документов в консульство. Причина — рост количества обращений», — говорится в сообщении.

В BLS уточнили, что отсчет начинается именно с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема в визовом центре. Это означает, что реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще больше.

Ранее об аналогичном увеличении сроков сообщила Италия — там рассмотрение уже может превышать 60 дней. Таким образом, задержки становятся общей тенденцией на фоне высокого сезонного спроса, отметили в АТОР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 29.06.2026
Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу — ЦЕРН
0
71
17:00 29.06.2026
Режим прекращения огня между США и Ираном сохраняется — Белый дом
0
100
16:32 29.06.2026
Температура воды на Балтике достигла аномальных значений — ученый БФУ
0
156
16:00 29.06.2026
Польша заказала в Швеции три подлодки для ВМС страны
0
188
15:45 29.06.2026
Сергей Собянин: Началось строительство станции метро «Южный порт»
0
223
15:32 29.06.2026
До пяти человек погибли в городе Штаде в ФРГ в результате стрельбы
0
243
15:12 29.06.2026
Иностранные СМИ убедились, что в атакованном ВСУ колледже в ЛНР жили дети — Лантратова
0
268
15:00 29.06.2026
Европа не должна потворствовать реабилитации Украиной Петлюры — итальянский политолог
0
301
14:32 29.06.2026
Число умерших от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31
0
294
14:12 29.06.2026
Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива
0
310

Возврат к списку