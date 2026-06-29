0
0
158
НОВОСТИ

Температура воды на Балтике достигла аномальных значений — ученый БФУ

16:32 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений, 22-23 градусов выше нуля. На Балтике из-за жаркой погоды зацвели водоросли, сообщил ТАСС сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Николай Белов.

«Вода прогрелась из-за аномальной для Калининградской области жаркой погоды, пришедшей с юга Европы. Температура воды в Балтийском море 22-23 градуса выше нуля. Это аномально, выше нормы. В июне она у нас должна быть порядка 18 градусов выше нуля. Такие значения привели к цветению водорослей», — сказал собеседник агентства.

По словам Белова, если жаркая погода продержится еще какое-то время, можно будет говорить о риске появления инфекций в морской воде. Уже сейчас на побережье наблюдается мертвая рыба. Из-за аномально теплой воды началось активное цветение водорослей, наблюдается высокое потребление кислорода, в этом причина падежа рыбы, отметил ученый.

На минувших выходных в Калининградской области установилась аномально жаркая погода. Пляжи Зеленоградска и Светлогорска заполонили местные жители и туристы. Как ТАСС сообщили в региональном ЦГМС, в Пионерском воздух прогрелся до плюс 34,9 градуса, аналогичные показатели зафиксированы в Балтийске. Самую высокую температуру воздуха отметили в городе Мамоново — 36 градусов выше нуля. Это новый температурный рекорд в регионе по итогам многолетних наблюдений. Власти ввели в области режим повышенной готовности: до 30 июня все специальные службы дежурят круглосуточно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 29.06.2026
Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу — ЦЕРН
0
71
17:00 29.06.2026
Режим прекращения огня между США и Ираном сохраняется — Белый дом
0
100
16:12 29.06.2026
Испания увеличила сроки выдачи виз россиянам
0
178
16:00 29.06.2026
Польша заказала в Швеции три подлодки для ВМС страны
0
188
15:45 29.06.2026
Сергей Собянин: Началось строительство станции метро «Южный порт»
0
223
15:32 29.06.2026
До пяти человек погибли в городе Штаде в ФРГ в результате стрельбы
0
243
15:12 29.06.2026
Иностранные СМИ убедились, что в атакованном ВСУ колледже в ЛНР жили дети — Лантратова
0
268
15:00 29.06.2026
Европа не должна потворствовать реабилитации Украиной Петлюры — итальянский политолог
0
301
14:32 29.06.2026
Число умерших от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31
0
294
14:12 29.06.2026
Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива
0
310

Возврат к списку