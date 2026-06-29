Температура воды на Балтике достигла аномальных значений — ученый БФУ
16:32 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений, 22-23 градусов выше нуля. На Балтике из-за жаркой погоды зацвели водоросли, сообщил ТАСС сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Николай Белов.
«Вода прогрелась из-за аномальной для Калининградской области жаркой погоды, пришедшей с юга Европы. Температура воды в Балтийском море 22-23 градуса выше нуля. Это аномально, выше нормы. В июне она у нас должна быть порядка 18 градусов выше нуля. Такие значения привели к цветению водорослей», — сказал собеседник агентства.
По словам Белова, если жаркая погода продержится еще какое-то время, можно будет говорить о риске появления инфекций в морской воде. Уже сейчас на побережье наблюдается мертвая рыба. Из-за аномально теплой воды началось активное цветение водорослей, наблюдается высокое потребление кислорода, в этом причина падежа рыбы, отметил ученый.
На минувших выходных в Калининградской области установилась аномально жаркая погода. Пляжи Зеленоградска и Светлогорска заполонили местные жители и туристы. Как ТАСС сообщили в региональном ЦГМС, в Пионерском воздух прогрелся до плюс 34,9 градуса, аналогичные показатели зафиксированы в Балтийске. Самую высокую температуру воздуха отметили в городе Мамоново — 36 градусов выше нуля. Это новый температурный рекорд в регионе по итогам многолетних наблюдений. Власти ввели в области режим повышенной готовности: до 30 июня все специальные службы дежурят круглосуточно.
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