Температура воды на Балтике достигла аномальных значений — ученый БФУ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений, 22-23 градусов выше нуля. На Балтике из-за жаркой погоды зацвели водоросли, сообщил ТАСС сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Николай Белов.

«Вода прогрелась из-за аномальной для Калининградской области жаркой погоды, пришедшей с юга Европы. Температура воды в Балтийском море 22-23 градуса выше нуля. Это аномально, выше нормы. В июне она у нас должна быть порядка 18 градусов выше нуля. Такие значения привели к цветению водорослей», — сказал собеседник агентства.

По словам Белова, если жаркая погода продержится еще какое-то время, можно будет говорить о риске появления инфекций в морской воде. Уже сейчас на побережье наблюдается мертвая рыба. Из-за аномально теплой воды началось активное цветение водорослей, наблюдается высокое потребление кислорода, в этом причина падежа рыбы, отметил ученый.

На минувших выходных в Калининградской области установилась аномально жаркая погода. Пляжи Зеленоградска и Светлогорска заполонили местные жители и туристы. Как ТАСС сообщили в региональном ЦГМС, в Пионерском воздух прогрелся до плюс 34,9 градуса, аналогичные показатели зафиксированы в Балтийске. Самую высокую температуру воздуха отметили в городе Мамоново — 36 градусов выше нуля. Это новый температурный рекорд в регионе по итогам многолетних наблюдений. Власти ввели в области режим повышенной готовности: до 30 июня все специальные службы дежурят круглосуточно.